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  • İngiliz uçakları ile Türk F-16'ları eğitim uçuşu icra etti
18 Kasım 2020 Çarşamba 13:03 | Son Güncelleme:

İngiliz uçakları ile Türk F-16'ları eğitim uçuşu icra etti

İngiliz uçakları ile Türk F-16'ları eğitim uçuşu icra etti
AA

İngiltere'ye ait Eurofighter Typhoon ile Türk F-16 uçakları birlikte ilk eğitim uçuşlarını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO eğitimleri kapsamında İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve 132'inci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığına bağlı iki F-16 uçağının katılımıyla ilk eğitim uçuşunun yapıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan bilgilendirmede, "NATO eğitimleri kapsamında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikal eden İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve 132'nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığımıza bağlı iki F-16 uçağının katılımıyla ilk eğitim uçuşu icra edildi." ifadesine yer verildi.

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