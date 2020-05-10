İngiliz The Times gazetesinden İstanbul yorumu: Boğaz vapurlar yokken göl gibi

Gazetenin İstanbul’daki muhabiri Hannah Lucinda Smith de İstanbul’u ve gözlemlerini şu sözlerle anlattı: “Şehrin ikonik sembolleri bir yağlı boya tablo gibi statik bir hal alıyor. Vapurlar olmayınca, Boğaz sakin bir göl halini alıyor. Türk işletmeler ve iş insanları bu yeni gerçeğe adapte oldular. Fakat herkesi etkileyen en önemli işletme kolu güzellik salonları ve berberler oldu. Berberler, kuaförler açılacak ve İstanbullular artık şehirleri gibi güzel görünebilecek.”

YUNUSLARIN KIZ KULESİ’YLE DANSI



Boğaz üzerinde kısıtlamadan dolayı gemi trafiğinin azalması ve vapur trafiğinin durmasıyla birlikte ortaya çıkan yunuslar, Kız Kulesi çevresinde gün batımında dans etti. Kız Kulesi’ndeki günbatımında yunusların dansı görsel şölen oluşturdu.