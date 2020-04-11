İngiliz tarihçi, koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan AB'yi Kutsal Roma İmparatorluğu'na benzetti

İngiliz tarihçi yazar Michael Burleigh, koronavirüsle mücadele kapsamında Avrupa Birliği (AB) kurumlarının birlik içerisindeki ülkelere yardımda bulunma konusunda “yavaş kaldığını” belirterek “varlık amacının hatırlanmayacağı” bir duruma düşebileceğini söyledi.

Aksam.com.tr’den Osman Özdemir’in sorularını yanıtlayan London School of Economics’e bağlı düşünce kuruluşu LSE IDEAS’ın Tarih ve Uluslararası İlişkiler Masası Engelsberg Kürsüsü’nden Profesör Michael Burleigh, AB’yi “varlık amacının ne olduğu unutulmuş Kutsal Roma İmparatorluğu’na” benzetti.

Koronavirüs, AB’nin birlik olma durumunda çatlak oluşturdu mu?

Koronavirüs pandemisiyle mücadele eden AB’nin “birlik olma” durumunun İtalya ve İspanya örnekleri bağlamında sınıfta kalıp kalmadığına ilişkin konuşan Burleigh, şunları kaydetti:

“AB’nin doğru kararı alması çoğu zaman çok uzun süreler gerektirebiliyor. AB içerisindeki ulus devletlerin genelde kendi sağlık sistemleri mevcuttur. Sağlık konusu AB anlaşmaları kapsamında pek yer almaz. Virüse karşı sürdürülen mücadelenin sonunda AB yine de bir şekilde ayakta kalacaktır. Fakat bu ayakta kalma durumu belki de varlık amacının insanlar tarafından hatırlanmadığı Kutsal Roma İmparatorluğu gibi olur. Kim bilir.”

Koronavirüsten sonra İngiltere kimleri “kötü gün dostu” diye hatırlayacak?

Salgının sona ermesinden sonra İngiltere’nin ABD, AB, Çin ve Türkiye ile ilişkilerine yönelik olarak “İngiltere’nin kimleri ‘kötü gün dostu’ olarak hatırlayacağına” dair açıklamalarda bulunan Burleigh, şöyle konuştu:

“Artık bir üyesi olmadığımız için ‘kötü gün dostu’ olarak hatırlayacağımız yer kesinlikle AB olmayacaktır. (ABD Başkanı Donald) Trump’ın konuştuğu her an bir yenisine imza atılan siyasi hataların sergilendiği ABD’nin, söz konusu koronavirüs krizinden çok büyük bir yara aldığını düşünüyorum. Bu süreçte Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kurumlarla daha yakın ilişkiler gösteren Çin, çok daha büyük bir etkiye sahip olacaktır.”

Çin’in günbegün İtalya gibi pek çok ülkenin “en sıkı dostu” konumuna yükselebileceğine işaret eden Burleigh, bu durumun özellikle bütün Afrika kıtasına yayılabileceğini ve bunun Çin’e çok büyük bir yumuşak güç sağlayacağını belirtti.

Türkiye’nin İngiltere’ye yönelik yardımları

Türkiye’nin çevre ülke ve coğrafyalara gönderdiği uçaklar dolusu maske ve koruyucu kıyafetlerle ilgili konuşan Burleigh, bunun reklamının yapılmamasından dolayı İngiltere’de yoğun bir şekilde gündem olamadığını kaydetti.

Çin’in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming’in yapılan her yardımla ilgili günde en az 30 paylaşımda bulunduğunu belirten Burleigh, “Türkiye buraya uçak dolusu maske yolluyor, ama tanıtımı iyi yapılmıyor. Türk elçiler de tıpkı Çinli mevkidaşları gibi yaparsa Türkiye’nin etkisi de artacaktır.” dedi.

Koronavirüsten sonra bir daha “hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” mı?

Birçok uzman ve siyasi analistin “Koronavirüsten sonra insan hayatında bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Michael Burleigh, 1918 İspanyol Gribi’nden sonra köklü değişimler olup olmadığına dair şuları kaydetti:

“Tuhaftır, 1918-19 yıllarında (İspanyol Gribi’nden) yaklaşık 50 milyon insanın hayatını kaybetmesinin, savaşın gölgesinde kaldıkları için pek etkisi olmamıştı. Bugünkü virüs ise tıpkı 11 Eylül’den sonra olduğu gibi ‘gözetleme devletleri’nin uygulamalarında sıkılaşmalara sebep olabilir.”

İnsanların çalışma alışkanlıklarında değişimler görülebileceğine işaret eden Burleigh, “İnsanlar evlerinden çalışabilecekken neden pahalı kiralar ödensin ki?” dedi. Üretim bantlarında herhangi bir kısıtlamaya gidilmesinin mümkün olmadığını belirten Burleigh, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kendi gıdamızı evimizde yetiştirebilecek durumumuz yok. Bu anlamda üretim bantlarının işlevselliğinde herhangi bir eksiltmeye gidilmesinin söz konusu olmadığını düşünüyorum. Belki iş ve turistik amaçlı seyahatler azalabilir.”

Koronavirüsten herhangi bir ders çıkarıldı mı?

Günün sonunda “tembelliğin” galip geleceğini ve gelecekte koronavirüse benzer potansiyel bir virüse karşı hiçbir tedbir alınmadan yaşamaya devam edileceği fikrini öne süren tarihçi yazar Burleigh, “Yakın gelecekte –belki koronavirüs gibi değil ama- internet üzerinden yayılan virüslerle baş etmek durumunda kalacağız. Ki bu virüslere savaş uçakları ve tanklarla yanıt verilebilmesi de mümkün olmayacak.” sözlerini kullandı.