İngiliz Financial Times: ‘Avrupa Kalesi' kavramı bir illüzyondan ibaret

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, önceki gün bir başyazı yayımlayarak Türkiye ile Yunanistan sınırında yaşanan mülteci gerilimini yorumladı. Son haftalarda yaşananların Avrupa Birliği’ne etkisinin yer aldığı makalede, “Türkiye ile Yunanistan sınırında yaşananlar AB’nin kırılganlığını ve 2015-2016’dan beri doğru ve sürdürülebilir bir mülteci stratejisi izlemediğini ortaya koyuyor” denildi.

SÖZ VERİLENDEN AZ

Makalede, “AB, Türkiye ile 2016 yılında imzalanan anlaşmayı da karşılamadı. Söz verilenden çok daha az Suriyeli mülteciyi aldı. Ankara ayrıca Brüksel’in para akışında yavaş olduğundan da şikâyet etti. Fakat eninde sonunda AB’nin tekrar bir anlaşma yapması gerek. Coğrafya kendi koşullarını da getiriyor. Türkiye, Avrupa’nın Ortadoğu ile tampon bölgesi” yorumu yapıldı.

İNSANİ YÜKÜMLÜLÜK

Makalede “Avrupa içerisinde mülteci ve göçmen karşıtlığı yükselirken başlatılan uygulamalar AB’nin insani yükümlülükleri esnettiği görülüyor. Yunanistan’ın bir ay boyunca mülteci kabulünü askıya alacağını açıklaması bunun bir örneği. AB, Suriye’deki savaşı şekillendirmeyi bırakmış olabilir fakat kendisini bunun etkilerinden koruyamıyor. Avrupa Kalesi bir illüzyon” ifadesi yer aldı.