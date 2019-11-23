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İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik

İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik

Karaköy'de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde hareketlilik vardı. Yabancı olduğu belirtilen 2 kişi bavullarıyla evden ayrıldı.

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier Karaköy'deki ofisinin önünde ölü olarak bulunmuştu. Mesurier'in yaşadığı Büyükada'daki evde bir süredir sessizlik hakimdi. Bugün ise evden yabancı olduğu belirtilen 2 kişi çıktı. Evdeki görevli kadının uğurladığı bir kadın ve bir erkek, bavullarıyla buradan ayrıldı.   (DHA)


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