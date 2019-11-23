İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier Karaköy'deki ofisinin önünde ölü olarak bulunmuştu. Mesurier'in yaşadığı Büyükada'daki evde bir süredir sessizlik hakimdi. Bugün ise evden yabancı olduğu belirtilen 2 kişi çıktı. Evdeki görevli kadının uğurladığı bir kadın ve bir erkek, bavullarıyla buradan ayrıldı. (DHA)