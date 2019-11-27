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İngiliz eşe iki polisle koruma

İngiliz eşe iki polisle koruma

Beyoğlu’daki evinin sokağında ölü bulunan Suriye’deki ‘Beyaz Baretlilerin’ kurucusu eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier soruşturmasında çelişkili ifadeleri nedeniyle ‘şüpheli’ durumuna düşen ve yurtdışı çıkış yasağı konulan eşi Emma Hedvig Christina Winberg’e emniyetin iki koruma polisi verdiği ortaya çıktı.

Devrim TOSUNOĞLU

Koruma polislerinin Winberg’in etrafında kuş uçurtmadığı öğrenildi. Emniyet kaynakları, tüm olasılıkların değerlendirildiği soruşturma kapsamında önlem olarak Winberg’e koruma verildiğini ifade etti. Soruşturmanın seyrine göre Winberg’in tekrardan ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Öte yandan Le Mesurier’in tırnaklarındaki doku örnekleriyle ilgili inceleme Adli Tıp’ta sürüyor. Cinayet masası dedektifleri Adli Tıp’tan bu hafta gelmesi beklenen rapora göre olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde önemli bulgulara sahip olacak.

 

 


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