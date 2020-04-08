İngiliz Dışişleri Bakanı Raab'dan Çavuşoğlu'na koronavirüse karşı dayanışma teşekkürü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, telefon görüşmesinde Raab, Çavuşoğlu'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin gönderdiği medikal yardım için teşekkür etti ve bunun "iki ülke arasındaki güçlü dostluğun göstergesi" olduğunu vurguladı.

Raab ayrıca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a gönderdiği acil şifa mesajı için de teşekkür etti.