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  3. İngiliz anne böyle seslendi: Türkiye olmasaydı oğlum ölmüş olabilirdi

İngiliz anne böyle seslendi: Türkiye olmasaydı oğlum ölmüş olabilirdi

İngiliz anne böyle seslendi: Türkiye olmasaydı oğlum ölmüş olabilirdi

İngiltere´de beyninde tümör bulunan 12 yaşındaki oğlunun kanser tedavisini devlet hastanelerinde yaptıramayan anne, bağışlardan topladığı paralarla oğlunu Türkiye´de tedavi ettirdi.

Ankara’daki özel bir hastanede tedavisi gerçekleşen Charlie´nin gördüğü radyoterapi tedavisi sonucu iyileştiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi. İngiltere basınındaki haberlere göre Reading´de yaşayan 12 yaşındaki Charlie Ilsley, 2015 yılında beynindeki tümör dolayısıyla bir ameliyat geçirdi ancak kanserli tümör bu defa Charlie´nin omuriliğinde oluştu. Charlie´nin annesi Toni Ilsley, Oxford´daki John Radcliffe Hastanesi´ndeki doktorların kendisine tümörün yayılmasından başka bir şey yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine anne, oğlunu yurtdışında tedavi ettirmek için bir bağış kampanyası başlattı.

'Türkiye´de tedavi ettirmeseydim, şimdiye kadar oğlum ölmüş olabilirdi´

 

Habere göre, geçtiğimiz yıl başlatılan bağış kampanyasında 100 bin Sterlinin üzerinde para toplandı ve Charlie tedavi için Ankara´da özel bir hastaneye yattı. Tedavi için 30 bin Sterlin (yaklaşık 200 bin TL) harcandı. BBC´ye konuşan Toni Ilsley, Charlie´nin tedaviye yanıt vermesinden çok mutlu olduklarını ancak bir yandan bunu İngiltere´de yapamadıklarından dolayı kızgın olduklarını söyledi. Toni, “Gerekli parayı toplamayıp oğlumu Türkiye´de tedavi ettirmeseydim, şimdiye kadar oğlum ölmüş olabilirdi´ diye konuştu.

Tedavisi tamamlandıktan sonra İngilteye´ye dönen Charlie´nin daha sonra ileri bir iyileşme için Almanya´ya gittiği ve tamamıyla iyileşme gösterdiği bildirildi.

(DHA)

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