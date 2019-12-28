İngiliz ajanın eşi ülkesine döndü

Suriye’de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler’in kurucusu James Le Mesurier’in 11 Kasım 2019’da Tophane’de ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunması üzerine eşi Emma Winberg hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuran Emma Winberg’in avukatları, müvekkilinin eşi James Le Musurier’in defnedilmesi için İngiltere’den beklendiğini, bunun için hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına ilişkin kararın kaldırılmasını istediler. Avukatların bu talebinin kabul edilmesi üzerine Winberg’in Londra’ya gittiği öğrenildi. Le Mesurier’’in cenazesi 14 Kasım’da İngiltere’ye gönderilmişti.

(DHA)