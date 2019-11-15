İngiliz ajanın eşi artık şüpheli

DEVRiM TOSUNOĞLU

İstanbul Beyoğlu’nda 11 Kasım’da ofisinin bulunduğu binanın önünde cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüyle ilgili cinayet dedektifleri, daha önce mağdur olarak ifade veren eşi Emma Hedvig Christina Winber’in ikinci kez bilgisine başvurdu. Winber’ın ilk ifadesinde “İkimiz de uyku ilacı aldık” demesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu ilacı inceledi. Hapları kullanan kişinin derin uykuya dalması gerektiği saptanırken, Winber’in ifadesinde seslere uyandığını söylemesi çelişkili bulundu.

DÜŞSE DE SÜRÜNEMEZ

Winber ifadesinde eşinin de aynı ilaçtan aldığını söylemişti. Dedektifler, ilacı kullanan kişinin olay yerindeki pencereden kendisini boşluğa bırakıp ardından da düştüğü yerden sürünmesini şüpheli buldu. Çelişkili ifadeleri nedeniyle soruşturmada ‘şüpheli-mağdur’ sıfatına bürünen Emma Hedvig Chirsitan Winber’e yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

ELEKTRONİK EŞYALARA İNCELEME

Dedektifler, aralarında tablet ve telefonlardan oluşan 7 elektronik eşyanın da olduğu tüm delilleri yeniden incelemeye aldı. Bu arada evdeki parmak izi incelemesi de sonuçlandı. Sadece Le Mesurier ile eşi Winber’in parmak izi bulundu. Irak’ta tanışan Le Mesurier ile Winber, geçen yıl evlenmişti.

5 ÜLKEDEN 127 MİLYON DOLAR FON

İsveç vatandaşı olan diplomat Emma Hedvig Christina Winber, Ortadoğu’da insani yardım alanlarında faaliyet gösteren The Mayday Rescue Foundation adlı vakfın yöneticiliğini yapıyor. Raporlara göre vakfa 5 farklı ülkenin hükümeti tarafından toplam 127 milyon dolar fon aktarılmış.

14 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

LE Mesurier ve Winber çiftinin Büyükada’daki evlerinde ve ofisinde çalışanlarla olay yerinin yakındaki bulunan 14 kişi ifade verdi. Ofisin alt katında kalan Merih adlı hizmetçinin bir şey bilmediğini söylediği öğrenildi.