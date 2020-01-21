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  3. İngiliz ajan james Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisindeki mühür 67. günde söküldü

İngiliz ajan james Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisindeki mühür 67. günde söküldü

İngiliz ajan james Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisindeki mühür 67. günde söküldü

İstanbul Tophane’de 11 Kasım’da camdan düşerek öldüğü iddia edilen İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ofisindeki mühür 67 gün sonra söküldü.

Bir kurye, “Cuma günü polisler ile bazı kişiler geldi. İçeri giren kişiler bazı eşyaları alıp gitti” dedi. Beyaz Baretliler’in de kurucusu olan ve ofisinin önünde cansız bedeni bulunan Le Mesurier, ölümüyle beraber birçok soru işaretini de ardından bırakmıştı. 

(DHA)


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