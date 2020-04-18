İnfaz yasasıyla üç suçta cezalar arttı

Cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine yönelik yasayla, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) kasten yaralama suçunu içeren 86. maddesinde değişiklik yapıldı. Kasten öldürmede olduğu gibi kasten yaralama suçunda da “canavarca his” nitelikli haller arasına dahil edildi. Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmesi halinde cezanın 16 yıl olan üst sınırı 18’e çıkarıldı.

ÜST SINIR 8 YILA ÇIKTI



Suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara ve yönetenlere verilen cezanın altı sınırı 2 yıldan 4 yıla, üst sınırı ise 6 yıldan 8 yıla çıkarıldı. Bu örgütlere üye olanlara hükmedilecek cezanın bir yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla yükseltildi. Tefecilik suçunun cezasının 5 yıl hapis olan üst sınırı 6 yıla çıkarıldı. Ayrıca maddeye eklenen fıkrayla örgütlü tefecilik nitelikli haller arasına girdi. Suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın bir kat artırılması öngörüldü.

YENİ DÖNEM 1 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK



Kanunla infaz aşamasındaki tüm kararları infaz hakimleri alacak. Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelik şikayetleri de infaz hakimleri değerlendirecek.

HAKİMLİĞE İL/İLÇE İSMİ



İnfaz hakimliği bulundukları il veya ilçenin adıyla anılacak. İnfaz hakimliğinde bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel bulunacak. İnfaz hakimleri, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları alacak ve işleri yapacak. Yeni görevler, yetkiler veren düzenlemeler, 1 Eylül’den itibaren uygulanacak.