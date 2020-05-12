İncirlik'te görev yapan Katar, İspanya ve Macaristan Silahlı Kuvvetleri personeline sağlık malzemesi desteği
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İncirlik'te görev yapan Katar, İspanya ve Macaristan Silahlı Kuvvetleri personeline COVID-19 kapsamında sağlık malzemesi desteği verildi." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İncirlik’te görev yapan Katar, İspanya ve Macaristan Silahlı Kuvvetleri personeline COVID-19 kapsamında sağlık malzemesi desteği verildi." ifadelerine yer verildi.