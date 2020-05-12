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  3. İncirlik'te görev yapan Katar, İspanya ve Macaristan Silahlı Kuvvetleri personeline sağlık malzemesi desteği

İncirlik'te görev yapan Katar, İspanya ve Macaristan Silahlı Kuvvetleri personeline sağlık malzemesi desteği

İncirlik'te görev yapan Katar, İspanya ve Macaristan Silahlı Kuvvetleri personeline sağlık malzemesi desteği

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İncirlik'te görev yapan Katar, İspanya ve Macaristan Silahlı Kuvvetleri personeline COVID-19 kapsamında sağlık malzemesi desteği verildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İncirlik’te görev yapan Katar, İspanya ve Macaristan Silahlı Kuvvetleri personeline COVID-19 kapsamında sağlık malzemesi desteği verildi." ifadelerine yer verildi.


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