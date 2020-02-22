Hareketli saatler: Kargo uçakları peş peşe indi... Gerçek sonra ortaya çıktı!

ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü'ne doğru yola çıkan ABD uçakları merak uyandırdı.

PATRİOT TALEBİ

Haber 7'de yer alan habere göre; İdlib'de yaşanan gerilimin ardından Türkiye'nin ABD'den Partiot hava savunma sistemi istediği haberlerinin ardından gerçekleşen bu uçuş değişik yorumlara neden oldu ama gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

UÇAKLAR IRAK'TAKİ ÜSLERE GİTTİ

Uçaklarla ilgili gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı. Uçakların Türkiye hava sahasını kullanarak ABD'nin Irak'taki üslerine gittiği belirtildi.