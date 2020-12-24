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  • İncirlik Üssü'nde drone paniği: F-16'lar peş peşe havalandı
24 Aralık 2020 Perşembe 10:49 | Son Güncelleme:

İncirlik Üssü'nde drone paniği: F-16'lar peş peşe havalandı

İncirlik Üssü'nde drone paniği: F-16'lar peş peşe havalandı

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı üzerinde uçurulan bir drone bölgede paniğe neden oldu. Drone bahçeye düştükten sonra 3 adet F-16 savaş uçağı hangardan çıkarak peş peşe havalandı.

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı üzerinde uçurulan bir drone bölgede paniğe neden oldu. Drone bahçeye düştükten sonra 3 adet F-16 savaş uçağı hangardan çıkarak peş peşe havalandı.

İHA'nın haberine göre İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı üzerinde ve çevresinde drone uçurulduğu ihbarı yapıldı. Üsse Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Bir süre sonra ise 'drone'un İncirlik Üssündeki bahçeye düştüğü belirlendi. Ekipler 'drone'u düştüğü yerden alıp incelemek üzere emniyete götürdü.

Basit bir drone olduğu ve henüz sahibine ulaşılamadığı öğrenildi. Polis 'drone'un ne amaçla İncirlik Üssü'nde uçurulduğunu tespit etmeye çalışıyor. 'Drone'da kayıtlı görüntüler varsa incelemeye alınacak.

UÇAKLAR PEŞ PEŞE HAVALANDI

Bu arada bahçeye drone düştükten sonra 3 adet F-16 savaş uçağı hangardan çıkarak peş peşe havalandı.

Yaklaşık 3 yıl önce Rus uyruklu bir kişi İncirlik Üssü çevresinde keşif yaparken yakalanmış, zanlı drone ile üsse saldırı yapacağı iddiasıyla tutuklanmıştı.

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