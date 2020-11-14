İncir babadan şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



İNCİR BABADAN ŞEKLİNDE BAŞLAYAN ATASÖZÜNÜN DEVAMI NASILDIR?

A: Ceviz atadan

B: Ayva dayıdan

C: Süt anadan

D: Zeytin dededen

Doğru cevap: D Zeytin dededen