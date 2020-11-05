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05 Kasım 2020 Perşembe 09:57 | Son Güncelleme:

İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi: Kanıtlarınızı ortaya koyun

İnce'den Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi: Kanıtlarınızı ortaya koyun

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. İnce, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu benim de ismimi "sadece o değil" diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. İnce, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu benim de ismimi "sadece o değil" diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum." çağrısında bulundu. 

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun Karar TV YouTube kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, "CHP'nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi 'sadece o değil' diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Bu konudaki değerlendirmelerini önümüzdeki günlerde yapacağını aktaran İnce, "Ancak CHP'nin Genel Başkanı'nın yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyurun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun." değerlendirmesini yaptı

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