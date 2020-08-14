İnce harekete' geçti! CHP'ye ağır suçlama

CHP’nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilan ettiği “Bin Günde Memleket Hareketi”ni 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin yıldönümünde Sivas’tan başlatacağını bildirdi. CHP’den istifa etmeyeceğinin sinyalini veren İnce “CHP’den ayrılırken dilekçeyle ayrılınmaz” dedi. ‘Mavi Vatan’ın partilerüstü bir anlayışla ele alınması gerektiğini belirten İnce, “Muhalefet bu konuda yüksek sesle destek mesajı vermeli” diye konuştu. CHP’nin işleyişinde demokrasi kalmadığını dile getiren İnce şu ifadeleri kullandı:

“Televizyonlarda bir Kemal Bey’in reklamı, bir benim reklamım. Kemal Bey’in reklamını neden veriyorsunuz? Aday değil ki o. Bana yakın isimleri milletvekili yapmıyorlar. Billboardlara afişlerimi az asıyorlar. Örgütlere para göndermiyorlar. Seçim gecesi bilgi vermiyorlar. Benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar.”

NİYE DAVA AÇMIYORLAR?



“’Bir CHP’li saraya gitmiş’ diyorlar. Acaba Genel Başkan yardımcılarından birisi mi gitti saraya? İnsanın aklına bu geliyor, dava açamadıklarına göre. CHP’nin iktidarı demek, CHP Genel Başkanı’nın cumhurbaşkanı olması demektir. Bizim Genel Başkan’ın öyle bir iddiası var mı? İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya’yı bize Kürt vatandaşlarımız, HDP’liler kazandırdı. Ama seçimden sonra CHP gizli, kapılar ardında teşekkür etti.”

ADAYLIK KRİTERİ POTANSİYELDİR



CHP, Muharrem İnce’nin “Bana yakın isimleri tırpanladılar. Sandıklara sahip çıkmadılar” iddialarına cevap verdi. Açıklamada, “CHP’nin aday belirleme ölçüsü, kimin kime yakın olduğu değil kazanma potansiyelidir. CHP seçim sandıklarına, bütün seçim dönemlerinden daha fazla sahip çıkmıştır’’ ifadelerine yer verildi.

CHP İÇİNDE ATATÜRK’E DÖNÜŞ HAREKETİ



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnce’nin başlattığı hareketi yorumladı: “Atacağı adımla CHP içinde Atatürk’e dönüş hareketini başlatacaktır. Yani CHP’yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarf edecektir. CHP’de Atatürk’ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiştir. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zor.”