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  3. İmara kapalı CHP'li Başkan'a açık! Değeri 7 milyon TL

İmara kapalı CHP'li Başkan'a açık! Değeri 7 milyon TL

İmara kapalı CHP'li Başkan'a açık! Değeri 7 milyon TL

Bursa Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem, imar izni olmayan bölgeye 7 milyon TL'ye villa yaptırdı

Bursa Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem'in, İmar Barışı öncesinde imar izni olmayan Hasanağa Mahallesi'ndeki baraj havzasında bulunan 1700 metrekarelik arsaya 7 milyon TL'ye villa yaptırdığı iddia edildi. Sulama göletinin yanındaki arsada ağaçlar kesildi, villanın kapısının önüne asfalt döküldü. Lüks villanın daha önce belediyede çalışan birine ait olduğunu belirten Erdem, 'Şu anda kendi işini yapıyor. Ben de 1-2 defa binaya gittimn' dedi. Söz konusu şahsın belediyede şoför olduğu öne sürüldü.

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