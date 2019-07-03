İmar Barışı süresi ne zaman bitiyor? İmar Barışı süresi uzatıldı mı?

İmar barışı süresi ne zaman bitecek? İmar barışı süresi uzatılıyor mu? İmar barışı başvuruları süresinin uzatılıp uzatılmayacağı imar barışından faydalanacak vatandaşların oldukça merak ettiği ve araştırdığı bir konuydu. 30 Haziran'da sona ermesi planlanan 2019 imar barışı sürenin sonuna gelindi. Türkiye'de bulunan yaklaşık 13 milyon kaçak ve iskansız yapı için çıkarılan İmar Barışı hakkındaki gelişmelerin cevabını merak edenler için detaylar haberimizde..

İMAR BARIŞI SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 30 Haziran'da sona ermesi bekleniyordu fakat İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. İmar Barışı'nda yapı kayıt belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırabilecek.

İMAR BARIŞI SÜRESİ UZATILDI MI?

İmar barışı uzatıldı. İmar Barışı'nda yapı kayıt belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırabilecek. Temmuz 2019 tarihine kadar peşin yatıranlar kalan kısmını takip eden aylarda taksitli olarak ödeyebilecekler.

Her ayın birinde kalan kısmı yüzde 2 oranında artırılacak. İmar barışına başvuru süresi 15 Haziran 2019 tarihinde sona ermişti. Ödeme için de son gün 30 Haziran’dı.

Resmi Gazetede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

“31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25'inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır."

İMAR BARIŞI NEDİR?

Bakanlar Kurulu'nda çıkan karara göre imarsız yapılar artık kayıt altına alınacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, mülkiyet sorunu nedeniyle arsa gözüken yapıların, resmi olarak doğalgaz ve su bağlatamama gibi sıkıntıların önüne geçilecek. Ülkemizde 2017 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam içerisinde olacak. İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir.