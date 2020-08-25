İman engel tanımadı

Ayasofya Camii’nde namaz kılmanın heyecanını yaşayan bir genç ise görenleri duygulandırdı. Gencin, protez ayaklarıyla namaz kıldığı anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazı vatandaşlar Ayasofya Camii’ne fotoğraf çektirmek için gidenleri eleştirerek, “Kimilerinin sadece fotoğraf çekmek için geldiği Ayasofya’da muazzam bir güzelliğe şahit olduk” derken, bazı vatandaşlar da “İman varsa imkan da vardır. Allah kabul etsin güzel insan” yorumunda bulundu.