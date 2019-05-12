İmamoğlu'nun kendisine soru soran gazeteciyi dövdürdüğü görüntüler ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye başkanı olduğu dönemde yapılan bir toplantı sırasında, soru soran gazeteciyi dövdürdü.

"SEN HİÇ MUHATABIMIZ DEĞİLSİN"

Yeni Şafak'ın haberine göre: Gazetecinin soru sormasına, 'Mikrofonu ver. Sen hiç muhatabımız değilsin' diyerek engel olan İmamoğlu'nun, aralarında danışmanı Murat Ongun'un da olduğu iddia edilen bir kaç kişinin, gazeteciye küfürler savurarak dövmesine göz yumduğu görülüyor