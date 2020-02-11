İstifa ettiği açıklanan Yeşim Meltem Şişli kurumsal kimlikte yerinde duruyor

İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Yeşim Meltem Şişli hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hakkında "İstifa etti" denilen Yeşim Meltem Şişli'nin, halen belediyenin kurumsal kimliğinde yer aldığı ortaya çıktı.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK çalışanlarına söylediği iddia edilen aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeleriyle ilgili inceleme başlattıklarını açıklamıştı.

Bir gazetecinin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK'te kadın çalışanlara yönelik söylediği iddia edilen aşağılayıcı ve ayrımcı sözleri ile ilgili bir işlem yapıp yapmadıklarına yönelik sorusunu cevaplayan İmamoğlu, konunun çok hassas olduğunu ifade ederek bu sebeple kelimelerini dikkatli seçeceğini söylemişti.

Konuyu incelemeye aldıklarını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti: