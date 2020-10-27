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  • İmamoğlu'nun ‘İstanbul nimet' sözü anlam buldu: İBB, 100 üst geçidi 6 aylık bir firmaya kiraladı
27 Ekim 2020 Salı 16:40 | Son Güncelleme:

İmamoğlu'nun ‘İstanbul nimet' sözü anlam buldu: İBB, 100 üst geçidi 6 aylık bir firmaya kiraladı

Şimdiye dek İstanbul'daki kültür sanat faaliyetleri ve yapılan hizmetlerin tanıtıldığı üst geçitlerdeki reklam panoları, CHP'li İBB yönetimi tarafından özel bir reklam ajansına kiralandı. İhalenin, sözleşmede yer alan “reklam alanında en az 3 yıl faaliyet göstermek” şartına uyulmayarak henüz 6 aylık bir şirkete verildiği öğrenildi.

Önceki dönemlerde kültür sanat faaliyetleri ve yapılan hizmetlerin yer aldığı İstanbul’un üst geçitleri, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından özel bir şirkete kiralandı.

24 TV muhabiri Yavuz Oymak’ın haberine göre, üst geçitlerdeki panoların henüz 6 ay önce kurulan bir şirkete kiralanması kurallara, müeyyidelere ve sözleşmelere uygun bulunmuyor. Edinilen bilgiye göre, bir şirketin böyle bir işi alabilmesi için en az 3 yıllık olması gerekiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiğinde söylediği “İstanbul nimet, nimet.” sözünü hatırlatan Yavuz Oymak, İBB yönetimindeki 100 üst geçidin Advertcity reklam ajansına verildiğini belirtti.

İhalenin 5 Ağustos 2020’de yapıldığı ve sözleşmede “ihalenin verileceği şirketin dijital baskı, medya hizmetleri, reklam tanıtım ve dijital yayıncılık hizmetleri gibi alanlarda en az 3 yıl faaliyet göstermesi şartı” bulunduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak İBB’den henüz bir açıklama yapılmadığını belirten 24 TV muhabiri Yavuz Oymak, şöyle konuştu:

“Bu ihalenin nasıl yapıldığı, hangi şartlarda yapıldığı, söz konusu üst geçitlerin reklam işlerinin neye binaen bu firmaya verildiği netlik kazanmadı.”

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