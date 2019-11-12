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  3. İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! İTÜ açıklama yaptı

İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! İTÜ açıklama yaptı

İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! İTÜ açıklama yaptı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ne ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan duyurulara ilişkin, kişisel görüş olarak değerlendirilen söz konusu raporun, üniversitenin resmi görüşü olmadığını bildirdi.

İTÜ'den yapılan açıklamada, İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptaliyle ilgili yaptığı kamuoyu duyurusunda üniversiteyle ilgili maddeler yer aldığı belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"İBB'nin Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ne ilişkin raporun İTÜ Rektörlüğü üzerinden ilerlenerek değil, akademisyen görüşü olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Bir raporun kuruma ait resmi görüş olarak değerlendirilebilmesi için, hazırlanan raporun ilgili idarecilerin konunun uzmanı akademisyenleri resmi olarak görevlendirmesi gereklidir. Bu şekilde hazırlanmayan görüş ve raporlar İTÜ resmi görüşü değil, raporu hazırlayanların kişisel görüşü olarak değerlendirilmelidir."  (AA)


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