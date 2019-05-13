İmamoğlu'nun afişi sahte

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun seçim sonrası hazırlattığı “16 milyon kazandı” başlıklı teşekkür posterinde yer alan şahısların çalıntı olduğu ortaya çıktı. Halkın birçok kesiminden insanların yer aldığı İmamoğlu’nun posterinde bulunan sakallı, takkeli şahsın, bira reklam çekimlerinde oynayan yabancı bir kişi olduğunu belgeleyen fotoğraflar sosyal medyada yayıldı. Fotoğrafa eklenen kişiye takkenin de montajlandığı belirlendi.

Ayrıca fotoğrafta yer alan başörtülü kadının da yabancı olduğu belirlendi. Reklam çekimi yüzü olan kadının fotoğrafının da kesilerek reklam afişine eklendiği görüldü.