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İmamoğlu'nun afişi sahte

İmamoğlu'nun afişi sahte

CHP’li İmamoğlu’nun seçim sonrası hazırlattığı ’16 milyon kazandı’ afişinde yer verdiği takkeli şahsın, reklam afişinden alındığı ortaya çıktı. 

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun seçim sonrası hazırlattığı “16 milyon kazandı” başlıklı teşekkür posterinde yer alan şahısların çalıntı olduğu ortaya çıktı. Halkın birçok kesiminden insanların yer aldığı İmamoğlu’nun posterinde bulunan sakallı, takkeli şahsın, bira reklam çekimlerinde oynayan yabancı bir kişi olduğunu belgeleyen fotoğraflar sosyal medyada yayıldı. Fotoğrafa eklenen kişiye takkenin de montajlandığı belirlendi. 

Ayrıca fotoğrafta yer alan başörtülü kadının da yabancı olduğu belirlendi. Reklam çekimi yüzü olan kadının fotoğrafının da kesilerek reklam afişine eklendiği görüldü. 

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