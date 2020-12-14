İmamoğlu'ndan suya bir zam daha! 1,5 yılda suya 4 kez zam talebi

28 Şubat 2019 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Çözümleri Tanıtım Toplantısı’nda “İstanbullu’nun suya harcadığı parayı azaltacağız. Hanelere ortalama yüzde 40 indirim yapacağız” diyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suya yeni zam talep etti. Bugün yapılan İBB Meclisi Aralık ayı toplantısında CHP’li İBB Yönetimi su fiyatlarına yüzde 40 zam istedi.

1.5 YILDA 4. ZAM TALEBİ



İBB'nin CHP yönetimi süresinde suya 4. kez zam istedi. İlk olarak 2019 kasımında yüzde 80 zam talep edilmişti. 2020 yılına gelindiğinde ise, sırasıyla temmuzda yüzde 35, kasımda yüzde 40 ve son olarak bu ayda yüzde 40 zam talebi yapıldı.

CUMHUR İTTİFAKI ZAMMI DÜŞÜRDÜ



2020'nin temmuz ayında istenen yüzde 35'lik zam oranı AK Parti ve MHP'nin oylarıyla yüzde 12.6 enflasyon oranına indirilmişti.

AK PARTİLİ İBB'DE SU ZAMMI YAPILMADI

2019 ocak ayında CHP'li İBB yönetimi mahalle statüsündeki yerleşim yerleirnde suya yüzde 400 zam yapmıştı.

Silivri, Çatalca, Şile gibi ilçelerdeki köy statüsünde bulunan bölgeler, 2008 yılında mahalle statüsüne geçirilmişti. Ancak bu ilçelerde yoğun olarak yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetleri nedeniyle AK Partili İBB Yönetimi döneminde su fiyatlarına zam yapılmamıştı. Bu sayede çiftçiler, köy statüsünden mahalle statüsüne geçmelerine rağmen su birim fiyatını indirimli olarak kullanmaya devam etmişti.

CHP’li İBB Yönetimi’nin iş başına gelmesiyle İstanbullu çiftçilerin su fiyatları 4 kat artırıldı. AK Parti ve MHP Grubu’nun, bu zammın geri alınması için verdiği önerge İBB Başkanlığı tarafından hala dikkate alınmadı.