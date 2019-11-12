İmamoğlu'ndan akılalmaz ifade: Yüzde 40 indirim mantıksız

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyelerince kabul edilen yüzde 40 indirimin ardından suya yüzde 20 zam yapmanın peşine düştü.

İMAMOĞLU: YÜZDE 40 İNDİRİM MANTIKSIZ

Ekrem İmamoğlu, 1 Aralık'tan sonra uygulamaya geçecek yüzde 20'lik zam hakkında akılalmaz ifadelerde bulundu. Daha önce suya yapılan indirimin yanlış hesaplandığını belirten İmamoğu, yüzde 40'lık indirimin mantıksız olduğunu açıkladı.

İMAMOĞLU YENİ GELECEK ZAMLARIN İŞARETİNİ VERDİ!

Bu kadarıyla da yetinmeyen İmamoğlu, yeni gelecek zamların işaretini verdi. İmamoğlu, "Her kurumumuzla alakalı şu anda yüzde 40’ları konuşmamız lazım." açıklamasında bulundu.