İmamoğlu'ndan 27 yıl sonra ilk satış!

Londra'da finans kuruluşlarıyla yapacağı görüşmeler öncesi Bloomberg'e konuşan İmamoğlu, yatırımcılara İstanbul'un potansiyelini anlattı. 500 milyon dolarlık tahvil ihracına hazırlandığını anlatan İmamoğlu, İstanbul'un borcunu ödeyecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. İmamoğlu'nun görüşmelerde İstanbul'a yapılacak olan 6 kentsel finans projesi ve özellikle metro yatırımları üzerinde durduğu, şu anda 220 kilometre olan raylı sistem ağını, halen 200 kilometresi devam eden inşaatların üzerine bir 200 kilometre daha ekleyerek 5 yıl içerisinde 600 kilometrenin üzerine çıkartmak istediklerini söylediği belirtildi.

FON TEMASLARI

İmamoğlu'nun, fon oluşturma hedefi için temasları kapsamında aralarında Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. HSBC gibi yatırım bankaları ile BlackRock, BlackStone, Standard Life Aberdeen, Bridgepoint Capital Group yatırım fonlarının bulunduğu kurumların temsilcileri, çeşitli yatırım uzmanları ile görüştüğü belirtildi.

BORÇLANMA YETKİSİ ALMADAN LONDRA'YA GİTTİ

Tahvil ihracı için Londra finans kurumlarıyla görüşen İmamoğlu'nun İBB Meclisi'nden daha önce iç borçlanma için iki kez yetki aldığı ancak dış borçlanma için bir yetki almadığı ortaya çıkarken, İmamoğlu'nun 27 yıl sonra Türkiye’de ilk kez bir belediye tahvil satışı gerçekleştirmiş olacağı belirtildi.