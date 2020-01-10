İmamoğlu'na Kanal İstanbul şoku! Mahkeme 'Yetki İBB Meclisi'nde' dedi

Mahkeme kararını Ulaştırma Altyapı ve Haberleşme Bakanı Cahit Turhan 24 TV canlı yayınında duyurdu.

Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını yanıtlayan Bakan Turhan, İBB Meclisi'nin kararı olmaksızın İmamoğlu'nun tek başına protokolden çekilemeyeceğini belirterek mahkemeden çıkan karara işaret etti.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi TMMOB temsilcilerinin açtığı davaya ilişkin 2019/2290 sayılı kararında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların Kanal Projesi için belediyenin yetkili organının kararı olmaksızın tahsis edildiği iddiasını yersiz buldu.

Mahkemenin kararında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na verilen yetkilerin, idarelerin bünyesinde bulunan birimleri ile yazışmaları sonucunda alınan kararlarla ve karşılıklı mutabakata varılarak belirlenen yetkiler olduğu ve protokolün düzenlendiği tarihten (01.08.2018) sonraki bir tarihte yetkili karar organı olarak belirlenen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.10.2018 tarihli kararı ile protokolün uygun bulunması nedeniyle bu doğrultuda hukuka aykırılık içermediği görülmektedir" denildi.

Mahkemenin bu kararıyla yetkili organ olarak İBB Meclisi'ne işaret edilirken İmamoğlu'nun belediyeyi meclis kararı olmaksızın Kanal İstanbul protokolünden çekemeyeceği de tescillenmiş oldu.

İşte o mahkeme kararı:

İşte o mahkeme kararı: