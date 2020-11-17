İmamoğlu'na değil, İBB kurumsal kimliğine inceleme

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “İmamoğlu’nun Kanal İstanbul Projesi’ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır” denildi.

İDARE BÜTÜNLÜĞÜ



Açıklamada, “Devlet Projesi” olan Kanal İstanbul aleyhine İBB’nin kurumsal kimliğinin kullanılarak afişler bastırılması üzerine konunun araştırılması ve gerekiyorsa ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği belirtildi. Belediyelerin Anayasa’daki ‘İdarenin Bütünlüğü İlkesi’ çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı.