17 Kasım 2020 Salı 01:29 | Son Güncelleme:
İmamoğlu'na değil, İBB kurumsal kimliğine inceleme
İçişleri Bakanlığı İyi Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıktığı için soruşturma açıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “İmamoğlu’nun Kanal İstanbul Projesi’ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır” denildi.
İDARE BÜTÜNLÜĞÜ
Açıklamada, “Devlet Projesi” olan Kanal İstanbul aleyhine İBB’nin kurumsal kimliğinin kullanılarak afişler bastırılması üzerine konunun araştırılması ve gerekiyorsa ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği belirtildi. Belediyelerin Anayasa’daki ‘İdarenin Bütünlüğü İlkesi’ çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı.