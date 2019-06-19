Tartışılan otel buluşmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Programın moderatörü İsmail Küçükkaya, İmamoğlu ile oteldeki odada 3-4 dakika görüştüğünü, Yıldırım’la ise telefonla konuştuğunu söyledi. İmamoğlu ise dün akşam TRT Haber’de katıldığı programda danışmanlarının da olduğu odada toplam görüşmenin 15-20 dakika sürdüğünü, kendisinin ise Küçükkaya ile 2-3 dakika konuştuğunu söyledi.

Sabah gazetesinin ulaştığı görüntülere göre Küçükkaya-İmamoğlu arasında 13 Haziran günü saat 13.09’da başlayan görüşmenin 13.55’te sona erdiği, önce Küçükkaya’nın 46 dakika kaldığı odadan ayrıldığı görülüyor.

KAMERA KAYITLARINA GÖRE GÖRÜŞME SAATLERİ

Videoya göre 13 Haziran Perşembe günü Taksim'deki otele moderatör İsmail Küçükkaya geldi. Küçükkaya saat 12.13'te lobiden giriş yaparak, asansörle 17. kata çıktı.

Saat 12.14'te de bu katta, İmamoğlu'nun kullandığı odaya giriş yaptı. İmamoğlu ise saat 13.09'da Küçükkaya'nın kendisini beklediği odaya geldi. Küçükkaya odadan saat 13.55'te ayrıldı.

YILDIRIM’I SUÇLAMIŞ YALANLANMIŞTI



Ekrem İmamoğlu, daha önce Binali Yıldırım’ın İsmail Küçükkaya’dan soruları istediğini öne sürmüş, hem Yıldırım hem Küçükkaya tarafından yalanlanmıştı.

Sabah’ın haberine göre Ekrem İmamoğlu rakibine yönelttiği suçlamayı bizzat kendisi yaptı. Yıldırım'ın önceden soruları istediğini ileri sürdüğü Küçükkaya ile The Marmara Oteli'nde gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Küçükkaya saat 12.13'te lobiden giriş yaparak, asansörle 17. kata çıktı. Saat 12.14'te de bu katta, İmamoğlu'nun kullandığı odaya giriş yaptı. İmamoğlu ise saat 13.09'da Küçükkaya'nın kendisini beklediği odaya geldi. Küçükkaya uzun süre kaldığı odadan saat 13.55'te ayrıldı. Odaya 12.14'te giriş yapan Küçükkaya'nın bir süre CHP adayının danışmanı Murat Ongun, 46 dakika ise İmamoğlu ile görüştüğü belirlendi.

15-20 DEĞİL 101 DAKİKA

Küçükkaya ve İmamoğlu'nun "15-20 dakika" dediği toplam görüşme trafiğinin ise 101 dakikayı bulduğu ortaya çıktı.

Dün akşam TRT Haber ekranlarına çıkan CHP adayı İmamoğlu'na gazeteci Şebnem Bursalı "Otelde Küçükkaya ile kaç dakika görüştünüz" sorusunu sordu. Ekrem İmamoğlu "2-3 dakika" diye cevap verdi. Ancak bugün ortaya çıkan görüntüler İmamoğlu'nun sözlerinin aksine görüşmenin 46 dakikayı bulduğunu gösteriyor.



DİLEK GÜNGÖR: KORUMASI KARŞILADI, 46 DAKİKA SÜRDÜ

Sabah yazarı Dilek Güngör de buluşma ile ilgili dikkat çeken bir yazı yazdı. Güngör’ün yazısı şöyle:

Türkiye'nin nefesini tutup izlediği Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu yayınını evde izledim. Bir gariplik yaşandığı o dakikada belliydi. Moderatör bir soru soruyordu, İmamoğlu sorunun bitmesini beklemeden yanından bir karton çıkarıyordu. Başka bir soru soruyor, önceden hazırlanmış başka bir karton havaya kalkıyordu.



PROGRAMDA KARTONLARI SALLIYORDU



Başka bir soruda yine aynı sahne… İsmail Küçükkaya sordukça İmamoğlu "Cevap burada" diyerek kartonlarını sallıyordu. Gece boyunca içimden "Ya soruları çaldılar, ya verdiler" diye geçirip durdum. Dün foyaları ortaya çıktı.

Sözde tarafsız yayın (!) iddiasıyla moderatörlük yaptırılan İsmail Küçükkaya'nın skandal görüntüleri yayınlandı.

Görüntüler, Küçükkaya'nın CHP'nin adayıyla programdan üç gün önce (13 Haziran 2019) Taksim'deki bir otelde buluştuğunu ortaya koydu. Tabii, yakalandıklarını anlayınca kıvıramadılar.



İmamoğlu da danışmanı Murat Ongun da moderatör de "Yüz yüze görüştük" demek zorunda kaldı.

Peki o görüşme kaç dakika sürdü?

Öncelikle şunu söyleyeyim. Otele giriş görüntülerinde dikkatlerden kaçan bir durum var. İsmail Küçükkaya, 13 Haziran 2019'da Taksim'deki otele girdiğinde bizzat Ekrem İmamoğlu'nun koruması Mustafa Akın tarafından karşılanıyor. Akın'la el sıkışıp asansöre biniyorlar.



Sonrasını güvenilir kaynağım anlattı.

İsmail Küçükkaya otele geldiği dakikalarda Ekrem İmamoğlu'nun programı sürüyor. Daha sonra Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan ve Şükrü Küçükşahin'in olduğu mekana getiriliyor.

Kaynağım, görüşmenin öyle Küçükkaya'nın öne sürdüğü gibi 3-5 dakika değil, 46 dakika sürdüğünü söyledi.

Sizce Küçükkaya 46 dakikada birkaç kelimeyle özetleyebileceği program formatını mı anlattı? Yoksa İmamoğlu ve ekibiyle soracağı sorular üzerine mi tartıştı?

O kadar çok iddia var ki… İmamoğlu ve ekibinin telkiniyle bazı soruları çıkardığı, hatta değiştirdiği bile söyleniyor. Dinledikçe gazetecilik adına utanç duydum. Günler öncesinden "Sır yok, yalan yok" diye yayınlar yapıyorsun.Tarafsız gazeteci havaları atıyorsun.

İmamoğlu'nun ayağına kadar gidip yüz yüze görüşüyorsun. Yaptığın görüşmeyi saklıyorsun. Üzerine de yalan söylüyorsun.Binali Yıldırım dün meseleyi "Gayri ahlaki" diye nitelendirdi. Bence az bile dedi. Bu bildiğin kepazelik…