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  3. İmamoğlu Paris'te ne yapıyor: AFAD davetine 'Arkadaşlarımız orada', Fransa'nın davetine ilk uçakla

İmamoğlu Paris'te ne yapıyor: AFAD davetine 'Arkadaşlarımız orada', Fransa'nın davetine ilk uçakla

İmamoğlu Paris'te ne yapıyor: AFAD davetine 'Arkadaşlarımız orada', Fransa'nın davetine ilk uçakla

İstanbul’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından düzenlenen AFAD toplantısına katılmayıp memurlarını gönderen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erkem İmamoğlu, Fransa’dan gelen davete ilk uçakla gitti.

26 Eylül tarihinde İstanbul’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından düzenlenen AFAD toplantısına “davet edilmediği” algısı oluşturarak katılmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa’dan gelen davete ilk uçakla gitti.

İstanbul’u sel alırken Bodrum’a giden, depremin bir gün sonrasında AFAD toplantısı düzenlenirken Vefa Lisesi’ni ziyaret eden Ekrem İmamoğlu’nun bu kez ise Fransa’nın başkenti Paris’e gitmesi, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

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