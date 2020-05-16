İmamoğlu buna ne diyecek? Yüksek fatura paralarının nereye gittiği belli oldu

Henüz İstanbul'da taş üstüne taş koymayan CHP'li İBB'nin İstanbullulara gönderdiği faturalar, milleti çileden çıkardı.

Seçim döneminde durmadan indirim sözü veren İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB ve bağlı İGDAŞ'ın, vatandaşa 1 aylık fatura kesmek yerine 45 ila 75 gün arasında fatura kesip, kullanılmamış gazın parasını tahsil ettiği tespit edildi.

Star.com.tr'nin haberine göre, Vatandaşlar pandeminin ortasında gelen faturalara isyan ederken, CHP’li İBB’nin paraları sponsor olduğu TELE-1 ve KRT TV'ye akıttığı ortaya çıktı.

Ayrıca askıda fatura uygulaması ile milletten toplanan paradan da KRT ve TELE-1'e destek verildi.

MUHTARLARA 2 MİLYON 500 LİRALIK TELEFON

Sözde 'tasarruf' yapacağını iddia ederek İBB'yi iflas ettiren İmamoğlu, kısa sürede milletten fitre toplamaya başladı.

Tüm Türkiye salgınla mücadele ederken 'hastane yolu yapacak paramız yok' diyen İmamoğlu, bin muhtara 2600 liralık telefon yolladı. Bu hediyelerin ortalama maliyeti 2 milyon 500 bin lira olarak hesaplandı.

Öte yandan CHP ve İmamoğlu propagandasının yapıldığı bazı çevrimiçi sosyal platformlarda da, bin telefon israfına tepki gösterildi.

BORÇLANMA YETKİSİ İSTEMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, koronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları nedeniyle geçtiğimiz günlerde olağanüstü toplandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkanlık ettiği meclis oturumda 4.2 milyar TL’lik borçlanma yetkisi istemişti.