İmamoğlu 24 saat sonra ortaya çıktı... Esnaf sitem etti

İstanbul’u vuran yağışlar sırasında İmamoğlu’nun akşama kadar hiçbir açıklama yapmaması ve kentte olmaması büyük tepki çekmişti. Sosyal medyada “İmamoğlu nerede" hastagh’i açılmış, İmamoğlu’nun ise 6 günlük izne çıktığı öğrenilmişti. İmamoğlu bugün Eminönü'nde bulunan alt geçitteki çarşı esnafını ziyaret etti, zarar gören iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

"NEREDESİNİZ BAŞKANIM"

DHA'nın haberine göre bir esnaf İmamoğlu'na sitem etti. Esnaf, "Başkanım dün kimseye neden ulaşamadık" dedi. Aynı esnaf, "Bir tane zabıta gelsin de bizimle ilgilensin. Şuranın elektriğini bile kestiremedik. Neredesiniz başkanım. Gerekirse bir sandalye atıp burada oturun" dedi. İmamoğlu ise "Herkes burada. Her zaman irtibat halinde olacaksınız" diye konuştu. Ekrem İmamoğlu, meteorolojiden yağmur uyarısının geç geldiğini savundu.