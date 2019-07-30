İmam Hatipliler YKS'de ilk 100'de

Doruk ÇAKAR / ANKARA

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 23 Temmuz’da başlayan üniversite ve bölüm tercihlerine ilişkin süreç dün sona erdi. İlk 100 ve ilk bin sıralamasında, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin başarısı dikkat çekti. Verilere göre YKS’de Türkiye’de ilk 100’e giren arasında, Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu 17 öğrenci de bulunuyor. Bu öğrenciler, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile en başarılı ilk 100 aday arasında yer aldılar.

İLK BİNDE 104 ÖĞRENCİ

Buna göre sözel puan türünde Türkiye 3., 12., 43., 54., 57., 69 ve 91’incisi Anadolu İmam Hatip Liselerinden geldi. EA'da Türkiye 2., 10., 14., 25., 44., 80. ve 96’ncısı Anadolu İmam Hatip mezunlarından oluştu. Yabancı dil puanında Türkiye 14., 51., ve 79’su söz konusu okullardan çıktı. Verilere göre Türkiye’de ilk bine giren öğrencilerin yüzden 10’undan fazlasını da Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencileri oluşturdu. Türkiye’de ilk bine giren öğrenciler arasında, İHL mezunu 104 öğrenci de yer aldı.

Siyam ikizleri kazanamadı

Türkiye’de sınava giren tek siyam ikizleriydi onlar. YKS tercihlerinin son gününde siyam ikizleri Ayşe 141, Sema Tanrıkulu ise 140 aldı. 150 puan barajını aşamadıkları için tercih yapamayan siyam ikizlerinin çok üzgün oldukları öğrenildi.