İmam Hatiplere karşı basında algı yönetiliyor

29 ulusal günlük gazete üzerinden yapılan Gazetelerde İmam Hatiplere Bakış Araştırması'nda olumlu haberlerin çoğunlukta yer aldığı görülürken, haberlerin sunulma biçiminde öznel değerlendirmelerin ön plana çıktığı ve bunun bir algı yönetme yöntemi olarak kullanıldığı belirtildi.

29 GAZETE İNCELENDİ



ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, ÖNDER, Genel Müdür Yardımcısı İslam Şensöz ve araştırma danışmanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan raporu sundu. Sunumda şunlar kaydedildi: “Araştırmaya konu olan 29 gazetede, imam hatip söz konusu olduğunda haberlerin, objektif olarak salt haberi verme düşüncesiyle değil daha çok karşısında veya yanında olma refleksiyle ele alındığı görülmüştür.”

259 OLUMSUZ HABER



“Çalışma sonucunda 10 ayrı kategoride 589 olumlu, 259 olumsuz haber yapıldığı, toplamda ise içerik analizi gerçekleştirilebilecek 848 haber yapıldığı tespit edilmiştir” denildi.