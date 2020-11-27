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  • İmalathanede mide bulandıran görüntüler: Vatandaşa sahte peynir yedireceklerdi
27 Kasım 2020 Cuma 17:08 | Son Güncelleme:

İmalathanede mide bulandıran görüntüler: Vatandaşa sahte peynir yedireceklerdi

İmalathanede mide bulandıran görüntüler: Vatandaşa sahte peynir yedireceklerdi
İHA

Kayseri'de sahte peynir üretilen işletmeye yapılan baskında, sağlıksız 3 ton süt ürünü ele geçirilerek imha edildi.

Kayseri'de peynir üretimi yapan kaçak işletmeye baskın düzenlendi. Ele geçirilen tüketime uygun olmayan 3 ton süt ürünü imha edildi.

İHA'da yer alan habere göre, Kocasinan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından "kayseri@tarimorman.gov.tr" adresine yapılan ihbar üzerine ilçe sınırları içerisinde bulunan bir işletmeye Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte dün akşam baskın düzenlendi.

Yapılan baskında işletmenin onaysız olarak sağlıksız koşullarda ve uygun olmayan hammadde kullanarak sahte peynir ürettiği tespit edildi.

İşletmede insan tüketimine uygun olmayan ve onaysız olarak üretildiği tespit edilen yaklaşık 3 ton süt ürünü ve muhtelif hammaddeler kontrol görevlileri eşliğinde belediyeye ait çöp aracına dökülerek imha edildi.

Ayrıca işletmeye 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 55 bin 754 TL idari para cezası kesilerek, faaliyeti durduruldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için sürekli ve etkin gıda denetimlerinin mesai mefhumu gözetmeksizin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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