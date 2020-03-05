İllerin milletvekili sayısı değişti! İşte YSK'nın son milletvekili dağılımı açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu bazı illerin milletvekili sayılarının değiştiğini açıkladı. TBMM'nin illere göre meclis sandalye dağılımındaki bu son dakika değişimi TÜİK'in açıkladığı illerin yeni nüfus verilerine göre şekillendi. Buna göre yapılan son milletvekili dağılımı sonucunda 3 ilin milletvekili sayısı değişti.

İşte illerin milletvekili sayısındaki son dakika değişimi ve YSK'nın açıkladığı yeni rakamlar;

Buna göre Denizli, Kırşehir ve Tunceli'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek milletvekili sayısı 1 azaldı;

Antalya ve İstanbul'da ise milletvekili sayıları arttı. Antalya'nın milletvekili sayısı 1 artarken İstanbul'da 2 arttı. İstanbul'da artış gösteren seçim bölgeleri 2 ve 3. Seçim bölgeleri oldu.

SON ARTIŞLA BİRLİKTE 2 İLİN VEKİL SAYISI 117 OLDU

Böylece yapılan son değişiklikle birlikte illerin milletvekili sayılarında Antalya'nın vekil sayısı 16'dan 17'ye çıkarken, İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 100'e çıkmış oldu.