İlkokulu erteleme için sağlık raporu zorunluluğu kalkıyor

Doruk ÇAKAR

AK Parti Grubu’nun önceki gün TBMM Başkanlığı’na sunduğu 19 maddelik kanun teklifinde, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılmasını öngören madde de yer aldı. Düzenleme teklifin yasalaşmasıyla birlikte yeni eğitim yılından itibaren uygulamaya girecek. Ayrıca öğrencilerin gelişim düzeylerine göre okula erken veya geç başlama hakkı verilmesine ilişkin hususların çerçevesi, yönetmelikle çizilecek. Yeni düzenlemeyle gelişimi hızlı çocukların okula erken başlaması, gelişimi yavaş olanların ise okula geç başlamasının önü açılacak.

Erteleme için istenen sağlık raporu zorunluluğunun kalkmasıyla da kayıt erteleme işlemlerini kolaylaşacak. Eylül ayı sonu itibarıyla 66, 67 ve 68 aylık çocuklar velilerinin yazılı talebiyle ilkokula başlayabilecekler. Kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanlar, velilerinin yazılı talebiyle ilkokula kaydını bir yıl erteleyebilecek ve okul öncesi eğitime yönlendirilecekler. Yasanın çıkmasıyla 60 aylık çocuklar, okul öncesi eğitime yönlendirilecek.

Gelişimi iyiyse erken eğitim

MEB, ilkokula başlama yaşını 69 ay olarak belirlerken, eğitimci, pedagog, sosyolog, çocuk gelişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi uzmanları ile çocuk eğitimi konusunda faaliyet gösteren STK’ların görüşlerine de başvurdu. Dünya örneklerini de dikkate alan MEB, çocukların okul şartlarına uygunluğunu gözeterek yaşı 69 aya çıkarılması yönünde görüş bildirdi. Düzenlemede temel becerileri ile zihinsel ve fiziksel gelişim düzeyleri akranlarına göre ileri veya geri olan çocukların, 69 aydan önce ya da sonra okula başlamalarına imkan tanıyan bir fıkra da yer aldı. Buna göre velinin talebi ve okul yönetiminin onayıyla çocuk erken okula başlayabilecek.