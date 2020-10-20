İlkokuldan üniversiteye değişim... Fikri bağımsızlık için eğitim reformu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni’nde konuştu. Açılışa katılan Şeyhülislam Allahşükür Paşazade ve Katar’dan Sani Bin Hamad El-Saniye de şükranlarını sunan Erdoğan, üniversitenin banisinin 1996’da kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın nüvesini oluşturduğu TÜRGEV olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi’ni “Hayalindekileri ete kemiğe büründürmenin ilk ve önemli adımlarından biri olarak gördüğünü” dile getirdi.

KONTROLSÜZ BATILILAŞMA



Geçmişi anlamadan geleceğe yön vermenin mümkün olmadığını belirten Erdoğan “Batı, tıptan sosyolojiye kadar pek çok alanda ilhamını bizim köklerimizden almıştır. Buna karşılık biz kendi köklerimizi tamamen unutarak onun türevlerini esas kabul etmek suretiyle iki asırdır kendimize yol ve yön bulmaya çalışıyoruz” diyerek şöyle devam etti: “Ülke ve millet olarak kendimizi kontrolsüz bir Batılılaşma fırtınasının içinde bulduk. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için çıkılan yolun en sığından, en bayağısından, en çarpığından bir Batı taklitçiliğine dönüşmüş olması, Cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır. Her dönemde bu fikri sancıyı yaşayan dava insanları çıkmıştır. Ama bunların sesi devlet gücünü de arkasına alan Batıcılığı savunan zihniyetin faşist dayatmaları karşısında yetersiz kalmıştır.”

YETERİ KADAR İLERLEYEMEDİK



“Samimi bir muhasebe ile geçtiğimiz 18 yılda eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum. Çoğu alanda hepimizi mutmain edecek düzeyde yetişmiş insan gücüne sahip değiliz. Genç bir nüfusa sahibiz ama medeniyet tasavvurumuzu layıkıyla hayata geçiremiyoruz. En haklı olduğumuz konularda bile dünyaya kendimizi anlatamıyoruz. İşte bunun için de fikri iktidarımızı hala tesis edemediğimiz kanaatindeyim.”

SAPKIN AKIMLAR ZEHİRLEDİ



“Türkiye, kuru kuruya Batıcılık saplantısı yanında, yine aynı kaynağın ürünü pek çok sapkın ideoloji ve akımın zehrine de maruz kalmış bir ülkedir. Geçmişten bugüne yaşadığımız nice acıların gerisinde, kuşaklar boyunca maruz kaldığımız bu fikri istila gerçeği vardır. Türkiye’nin 2053 Vizyonu’nun ana fikrini bu konu oluşturmalıdır. Ülkemizin geçmişten bugüne eğitim öğretim sistemi, çocuklarımıza sadece maddi bilgi yükleme üzerine kuruludur. Özellikle medyanın etkisiyle aile dahil geleneksel eğitim öğretim yapılarının gücü azalırken, yerine daha iyisi konulamamıştır. Evlatlarımızın zihin ve gönül dünyalarındaki boşluk da Batı merkezli popüler kültür ürünleriyle veya sapkın akımların hezeyanlarıyla doldurulmuştur. Bunun için önümüzdeki dönemde önceliğimizi aileden başlayarak eğitim öğretim hayatları boyunca evlatlarımızı hakkıyla yetiştirmek olarak değiştirmemiz şarttır. Bu değişim sıradan bir müfredat tadilatının ötesinde topyekûn bir eğitim-öğretim reformunu gerektirir.”

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim etti.

DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKAN NESİLLER YETİŞTİRMELİYİZ



“Okul öncesinde ve ilkokulda tek ihtiyacımız olan, değerlerini iyi bilen, inancına, kültürüne, tarihine, ailesine ve toplumuna karşı sorumluluklarını özümsemiş insanlar yetiştirmektir. Ortaokulda çocuklarımızı zihni ve fiziki kabiliyetlerini keşfetmeye, onları geleceğe, doğru alanlarda hazırlamaya yönelik bir anlayışla şekillendirmeliyiz. Liseyi artık ruhu zenginlemiş, kendini tanımış, yapabileceklerini bilen gençlerimizin somut alanlara yönelecekleri bir eğitim öğretim süreci olarak tasarlamalıyız. Yükseköğretimi ise her safhasıyla milletimizin fikri iktidarının üretim merkezleri haline dönüştürmeliyiz. Bunu başardığımızda, tıpkı geçmişte yaptığımız gibi, aydınlık geleceğin kapısını açmış olacağımızdan şüphe duymuyorum.”

TÜRGEV ÖNEMLİ BİR MARKA OLDU



“TÜRGEV okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim öğretim alanında ülkemize en önemli marka olmuş böyle bir duruma gelmiştir. Bu hizmetlerin ifasına destek olan herkesin ortaya çıkan manevi hasıladan istifade edeceğine inanıyorum.”

ALİYA İZZETBEGOVİÇ PAYLAŞIMI



Başkan Erdoğan, Bosna Hersek’in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç için sosyal medyada paylaşımda bulundu. “Aliyaİzzetbegoviç” etiketiyle paylaştığı iletisinde “Rahmetle, hürmetle, özlemle...” ifadesini kullanan Erdoğan, paylaşımında İzzetbegoviç’in fotoğrafı ile “Hayat inanan ve salih amel işleyenler dışında kimsenin kazanamadığı bir oyundur” sözünün bulunduğu görsele de yer verdi.