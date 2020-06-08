İlköğretimin aşıları aile hekimliğinden

YELDA GÖKDAĞ



Sağlık Bakanlığı tarafından 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıyla, aşılama takviminde değişiklikler yapıldığı açıklandı. İlköğretim 1. ve 8.sınıf okul çağı aşılamalarının, Bağışıklama Danışma Kurulu tavsiyesi doğrultusunda 3 Haziran’da değiştirilerek aile hekimliklerinde uygulanmasına karar verildi.

İŞTE YAPILACAK AŞILAR



İlköğretim 1. sınıfta KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) aşısının 2. dozu ve DaBT-İPA (Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci) aşısının pekiştirme dozu, 8.sınıfta da Td (Tetanoz, Difteri) aşısının pekiştirme dozu uygulanıyor. Yapılan değişiklikle bu aşılar 1 Temmuz 2016’da doğanlardan başlamak üzere 48. ayına girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanacak.

1 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK



8.sınıfta uygulanan Td aşısı 1 Temmuz 2007’de doğanlardan başlamak üzere 13 yaşına girmiş olan tüm çocuklara aile hekimliklerinde uygulanacak. Yeni uygulama 1 Temmuz 2020 itibarıyla başlayacak.

EBEVEYNLERE ‘GECİKMEYİN’ UYARISI



1 Temmuz 2016’dan önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ve DaBT-İPA aşısı 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde yine okullarda uygulanacak. Ebeveynlerin, çocuklarının aşılanma bilgilerini aile hekimlerine başvurarak kayıtlardan ve aşı kartlarından takip etmeleri, çocukların aşılanma zamanı geldiğinde gecikmeksizin aile hekimliği birimlerine başvurmaları gerekiyor.