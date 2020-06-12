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  3. İlker Başbuğ ifade vermek üzere adliyeye geldi
12 Haziran 2020 Cuma 16:01 | Son Güncelleme:

İlker Başbuğ ifade vermek üzere adliyeye geldi

İlker Başbuğ ifade vermek üzere adliyeye geldi

ESKİ Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ifade vermek üzere adliyeye geldi. AK Partili 6 milletvekilinin eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ismin "şüpheli" olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı. Başbuğ ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

ESKİ Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ifade vermek üzere adliyeye geldi.

AK Partili 6 milletvekilinin eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ismin "şüpheli" olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı. Başbuğ ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

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