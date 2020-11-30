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  • İlk yerli ‘m RNA' aşısı hayvan deneyi aşamasında... 'BioNTech ve Moderna ile aynı özellikte'
30 Kasım 2020 Pazartesi 00:48 | Son Güncelleme:

İlk yerli ‘m RNA' aşısı hayvan deneyi aşamasında... 'BioNTech ve Moderna ile aynı özellikte'

İlk yerli ‘m RNA' aşısı hayvan deneyi aşamasında... 'BioNTech ve Moderna ile aynı özellikte'

Selçuk Üniversitesi'nin ‘mRNA' temelli korona aşısında hayvan deneyleri aşamasına gelindi. BioNTech ve Moderna aşılarında da aynı yöntem kullanıldı.

Türkiye’de ilk defa genetik teknolojiyi kullanarak, m RNA temelli korona aşısı geliştiren merkezlerden biri olan Selçuk Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölümü’nde aşı çalışmaları, hayvan deneyleri aşamasına geldi. 

Aşının gelecek yıl yaz aylarında insanların kullanımına sunulacağını söyleyen Doç. Dr. Nadir Koçak, “m RNA’yı bireylere kas yoluyla uyguluyoruz. Bu m RNA hücrelere gidiyor, hücrede sitoplazmaya gidiyor” dedi. Dr. Koçak, aşının BioNTech ve Moderna firmalarının geliştirdiği aşıyla aynı özelliği taşıdığını belirtti.

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