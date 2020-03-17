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  3. İlk uçak indi! Yurtlara yerleştirilecekler

İlk uçak indi! Yurtlara yerleştirilecekler

İlk uçak indi! Yurtlara yerleştirilecekler

Yurt dışında başvuruda bulunan 3 bin 614 Türk vatandaşının tahliyesine başlandı. Avrupa ülkelerinden bu gece yarısına kadar getirilmesi planlanan 34 seferden ilki Türkiye'ye iniş yaptı.

9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirilecek olan 3 bin 614 Türk vatandaşının tahliyesine başlandı.

34 sefer ile tamamlanması planlanan tahliyeler kapsamında ilk uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Avrupa'dan getirilen vatandaşlar 14 gün boyunca İstanbul ve Kocaeli'ndeki öğrenci yurtlarında karantinada tutulacak.

İlk Uçak İndi!

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