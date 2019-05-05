İlk teravih ve sahur bu gece 

Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin yapıldığı bu ayda, Kur’an-ı Kerim’de ‘Bin aydan daha hayırlı’ olarak bildirilen Kadir gecesi, 31 Mayıs Cuma gün idrak edilecek. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayının ardından 4 Haziran’da ise Müslümanların büyük bir sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı’na girilecek. Kalben ve vücut olarak arınma ayı Ramazan'ın başlaması dolayısıyla din adamları tüm Müslümanlara “Yeni bir umutla kalbimizi tazeleyelim. Rabbimizle olan sözümüzü, ahdimizi yenileyelim” çağrısında bulundu.