İlk kez bir Türk başkanlık edecek! BM'ye özel hazırlık

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Toplantısı, 22-29 Eylül tarihlerinde telekonferans yöntemi ile gerçekleşecek. Bu yıl 75’inci yılını kutlayan BM’de Türkiye açısından bir ilk yaşanacak. BM Genel Kurul Başkanlığı’na seçilen ilk Türk olan eski AB Bakanı ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 2021’e kadar Genel Kurul’a başkanlık yapacak. Türkiye açısından büyük önem taşıyan toplantı öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hazırlıklarını sürdürüyor.

KRİZE KARŞI YOL HARİTASI



Daha önce “dünya beşten büyüktür” sözüyle büyük destek toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurul’da yapacağı konuşmada, pandemi sürecinde dünyanın içinde bulunduğu kriz ortamından çıkması için yol gösterecek mesajlar paylaşması bekleniyor. Erdoğan, mesajlarında Doğu Akdeniz ve Suriye başta olmak üzere, gerilim yaşanan bölgelerle ilgili barışçıl ve Türkiye’nin haklarını savunan değerlendirmeleri de dünya ile paylaşacak.

3’ÜNCÜ SIRADA KONUŞACAK



Erdoğan 22 Eylül’de konuşma yapacak liderler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Erdoğan’dan önce Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve ABD Başkanı Donald Trump hitap edecek.

15 EYLÜL’DE GÖREVİ DEVRALIYOR



BM Genel Kurulu’na başkanlık edecek ilk Türk olan Volkan Bozkır, 15 Eylül’de görevi BM 74’üncü Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande’den devralacak. Bozkır görevini Eylül 2021’e kadar sürdürecek.