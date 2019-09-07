İlk günde tükendi! Atatürk kapağı Fransa'da yok satıyor

Fransa'nın dev yayınevi Hachette, "Hachette Collections" yayınları çerçevesinde satışa sunduğu "Dünyayı Değiştirdiler/ Ils ont change le monde" serisinin 29'uncu sayısını Mustafa Kemal Atatürk'e ayırdı. "20'inci Yüzyılın en büyük devlet adamları" başlığı altında dünya liderlerinin portrelerini yayınlayan Hachette Collection'un Atatürk sayısı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yakın bir tarihte, 28 Ağustos'ta satışa sunuldu. Amerika'nın Sesi sitesinin haberine göre Hachette'in, "Dünyayı değiştiren kadın ve erkeklerin hayatını öğrenin" sloganıyla satışa sunduğu serinin her sayısında, Charles de Gaulle'den Adolf Hitler'e, Joseph Stalin'den J.F. Kennedy'ye, François Mitterand'dan Nelson Mandela'ya kadar pek çok dünya liderinin yaşamı anlatılıyor.



Kiosklar ve internet üzerinden yapılan satışlarda, diğer liderlere ayrılan sayılarla ilgili satışlar aylardır sürerken, Atatürk sayısının internet üzerinden yapılan satışları daha ilk günlerde tükendi. Fransa'da yaşayan Türkler, sosyal medya hesaplarından ve yazışma gruplarından, dergiyi alabilmek için birbirlerine sipariş verdi. Aralık 2018'den bu yana farklı tarihlerde satışa sunulan Churchill, Gandhi, Mussolini ve Franco da tükenen sayılar arasında yer aldı. Atatürk sayısı, okuyucuların yoğun talebi üzerine yeniden satışa sunuldu. Ancak, yeniden baskısı yapılan derginin posta sürecinin 3 hafta sürebileceği belirtildi.