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  3. İlk başörtülü Başsavcı Beyşehir'e atandı
18 Haziran 2020 Perşembe 03:50 | Son Güncelleme:

İlk başörtülü Başsavcı Beyşehir'e atandı

İlk başörtülü Başsavcı Beyşehir'e atandı

Nazilli Cumhuriyet Savcısı Tuba Ersöz, Beyşehir Başsavcısı olarak atandı. Ersöz, ilk başörtülü Başsavcı oldu.

HSK 1. Dairesi, yaz kararnamesi çalışmaları kapsamında 4 bin 163 adli, 461 ise idari hakim ve savcının görev yerleri değişti. Kararnameyle, 18 il ve 51 ilçe başsavcılığına atama yapıldı. Nazilli Cumhuriyet Savcısı Tuba Ersöz, Beyşehir Başsavcısı olarak atandı. Ersöz, ilk başörtülü başsavcı oldu.

AYDINER BAŞSAVCI VEKİLİ

FETÖ’nün 17 Aralık soruşturmasını Celal Kara’dan devralan ve kumpası tespit edip takipsizlik kararı veren İstanbul Savcısı Emrem Aydıner, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevine atandı. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Necip Sarı Küçükçekmece Başsavcı Vekili olarak atandı. Yine İstanbul Savcısı olarak görev yapan Ercan Devrim, İbrahim Bozkurt ve Orhan Aydın da İstanbul Başsavcıvekili oldu.

18 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

Kararnameyle, Mardin Başsavcısı Ahmet Bektaş Bolu, Tokat Başsavcısı Aydın Turhan Mardin, Artvin Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay Siirt, Ardahan Başsavcısı Koray Kesgin Alanya, Bitlis Başsavcısı Murat Dilsiz Nazilli, Bingöl Başsavcısı Fatih Çoban Tokat, Gümüşhane Başsavcısı Faruk Kaynak Bartın Başsavcılığına getirildi. Ayrıca Tekirdağ Başsavcısı Güngör Karakoç Gaziosmanpaşa, Bolu Başsavcısı Önder Yaman İstanbul Anadolu, Niğde Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz Bakırköy, Şırnak Başsavcısı Mehmet Yılmaz Kocaeli Başsavcıvekili oldu. 

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