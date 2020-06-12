İlk antikor testleri Ankara'da başladı

Türkiye’nin bağışıklık haritasının çıkarılması için 153 bin hanede yapılacak antikor testleri Ankara’da başladı. TÜİK tarafından belirlenen evlere habersiz giden ekipler her haneden bir kişiye test uygulayacak. Sistem şöyle işleyecek; Kişilerden kan örneği, burun ile boğazdan sürüntü alınması şeklinde iki uygulama gerçekleşiyor. Sağlık çalışanları evin içerisine girmeyerek, uygulamayı evin dışında gerçekleştiriyor. Bu uygulamayla kişinin negatif veya pozitif olması değerlendirilecek.

SONUÇLAR E-NABIZ’DA



Test sonucu pozitif olan kişiyle yeniden temasa geçilerek, bilgi verilecek. İşlemler Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) ile beraber yapılacak.

Çalışmaya dahil olan kişiye sigara kullanımı, semptomlar gibi soruların olduğu bir başka test de uygulanacak ve Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS)’ne kaydedilecek. Çalışma kapsamında yapılan tetkikler ise tamamen ücretsiz olacak. Kişiler sonuçlarını 1.5 günde e-nabız’dan öğrenebilecek.